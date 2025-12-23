Haberler

Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukkale ilçesinde bir midibüs, fabrika işçilerini taşırken alev aldı. Sürücü, durumu fark edip yolcuları tahliye etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı.

Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title