Denizli'de Cinayet ve İntihar: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, bıçakla kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine çağırdığı kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, iş çıkışı Orta Mahallesi'ndeki evine dönen Cennet Ö, eşi Ali Ö'yü iple asılı halde, Nurcan Ö'yü ise yerde hareketsiz şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri Ali Ö'nün, arkadaşı olduğu belirtilen Nurcan Ö'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından iki ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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