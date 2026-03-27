Denizli'de bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tek katlı bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Merkezefendi Mahallesi'nde D.A'ya ait evde belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Evde yoğun çöp ve atık bulunduğunu gören ekipler, durumun halk ve çevre sağlığı açısından riskli olduğunu tespit etti.

Evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekiplerin, evdeki temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.