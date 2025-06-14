Denizli'de Bıçaklama Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Serinhisar'da bir asker eğlencesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Deniz Özel, diğer genç tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli V.T. kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.???????

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde asker eğlencesine katılan Deniz Özel (17) ile V.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında V.T. yanındaki bıçakla Özel'i yaraladı.

Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özel, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olaydan sonra kaçan V.T'yi saklandığı evde yakaladı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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