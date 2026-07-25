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Denizli'de 2 firari hükümlü yakalandı

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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Pamukkale ve Honaz ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ile Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA
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