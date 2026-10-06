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Denizli'de 2 araçta 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli'de narkotik ekiplerince durdurulan 2 araçta 971 uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 2 araçta 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma yaptı.

Takibe alınan 2 araç uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 971 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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