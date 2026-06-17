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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı
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Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, baro binasında da arama yaptı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat, gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök başta olmak üzere toplam 12 avukat, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, elde edilen delillere el koydu. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arama köpeğiyle Denizli Barosu'nda da arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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