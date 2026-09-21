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Denizli Acıpayam'da otomobil kamyonete arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Denizli Acıpayam'da otomobil kamyonete arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Denizli Acıpayam'da gece saatlerinde otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında domates yüklü kamyonete arkadan çarptı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. yönetimindeki 20 FS 156 plakalı otomobil, gece saatlerinde Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında D.A. idaresindeki 64 ABE 613 plakalı domates yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobildeki Havana Kural olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü C.Ö. ile eşi S.Ö. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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