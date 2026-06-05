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Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı'nda eğitim faaliyetleri yapıldı

Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı'nda eğitim faaliyetleri yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, 4 denizde eş zamanlı düzenlenen Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı'nın ilk gününde helikopter iniş-kalkış, dikey ikmal ve hava savunma gibi eğitimlerin başarıyla icra edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 4 denizde düzenlenen Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı'nın ilk gününde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı; 125 deniz unsuru ve 60 hava aracıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Tatbikatın ilk gün faaliyetleri kapsamında, 4 Haziran 2026 tarihinde Helikopter İniş-Kalkış, Helikopter ile Dikey İkmal, Sıhhi Tahliye, Yangın ve Yara Savunma, Fiili Silah ve Hava Savunma Eğitimleri başarıyla icra edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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