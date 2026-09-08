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Denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

Denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
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MUĞLA’nın Datça ilçesinde, kürek sörfü yapmak için denize açıldıktan sonra sürüklenip yardım talebinde bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kürek sörfü yapmak için denize açıldıktan sonra sürüklenip yardım talebinde bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi Palamutbükü koyu mevkisi açıklarında bugün saat 08.30 sıralarında, kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişinin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Başlatılan kurtarma çalışması sonucu 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak güvenli şekilde Gerence Koyu'nda karaya çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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