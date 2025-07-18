Denizde Firar Eden 3 Cezaevi Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, firari 3 cezaevi hükümlüsü denizde yüzerken jandarma tarafından yakalandı. Hükümlüler, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A, M.H.K. ve F.K'yı denizde yüzerken yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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