Denizde Firar Eden 3 Cezaevi Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, firari 3 cezaevi hükümlüsü denizde yüzerken jandarma tarafından yakalandı. Hükümlüler, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A, M.H.K. ve F.K'yı denizde yüzerken yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel