Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

 - Güncelleme:

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.

Alaplı'da bugün öğleden sonra plajda denize giren 2 genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, denize girip onları kıyıya çıkardı. Gençler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Alaplı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title