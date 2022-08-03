Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedaviye alındı.
Alaplı'da bugün öğleden sonra plajda denize giren 2 genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, denize girip onları kıyıya çıkardı. Gençler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel