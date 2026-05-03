Deniz Yavuzyılmaz: "Yarın CHP'nin İktidar Yürüyüşünün Meşalesini Yakıyoruz"

(KARABÜK) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Yarından itibaren başlayacak süreç, iktidar yürüyüşünün meşalesini yaktığımız bir başlangıç. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda tüm milletvekilleri ve parti yöneticileri sahaya inecek. Buradan itibaren de artık Türkiye, geri dönüşü olmayacak CHP iktidarı günlerine doğru hızla ilerleyecek" diye konuştu.

Yavuzyılmaz, CHP'nin 107'ncisini düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün Karabük'teyiz, güzel bir hava var. İktidara doğru yürüdüğümüz, yaptığımız mitinglerin bir yenisini de Batı Karadeniz bölgesinde genel başkanımız yapıyor. Bizler de buradayız. Buradaki kalabalığı, coşkuyu görmek, bu sinerjiyle bir araya gelmek, bizim de çalışma motivasyonumuzu daha da artırıyor. Batı Karadeniz'deki mitingler Karabük ile sınırlı kalmayacak, daha sonra Bartın'da da bir mitingimiz olacak. Genel Başkanımız hem Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz girdabını hem bu krizden nasıl çıkılacağı ile ilgili reçeteyi, burada mitingimizde bir kez daha kamuoyuyla paylaşacak."

Uzunca bir süredir CHP'nin tüm kadrolarıyla birlikte sahada bulunduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Yarından itibaren başlayacak süreç, bizim iktidar yürüyüşünün meşalesini yaktığımız bir başlangıç. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda tüm milletvekilleri ve parti yöneticileri sahaya inecek. CHP'nin yine vatandaşlarımızla birlikte içinde bulunduğu süreci paylaşmalarına imkan sağlayacak bu meşalenin yakıldığı gündür 4 Mayıs 2026, buradan itibaren de artık Türkiye, geri dönüşü olmayacak CHP iktidarı günlerine doğru hızla ilerleyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA