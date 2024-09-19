Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Aksaz Deniz Üssü'nde Güvenlik Çalıştayına Katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Aksaz Deniz Üssü Hava Savunma Güvenliği çalıştayına katıldığını duyurdu. Tatlıoğlu, 18-19 Eylül tarihlerinde bölgedeki denetlemeleri gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Aksaz Deniz Üssü Hava Savunma Güvenliği çalıştayına katıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oramiral Tatlıoğlu'nun, 18-19 Eylül'de Aksaz bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunarak Aksaz Deniz Üssü Hava Savunma Güvenliği çalıştayına katıldığı belirtildi.