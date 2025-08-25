Gazze'de Yardım Gönüllüleri Şehit Oldu

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki gönüllülerinden Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ile Jihad Kullab'ın insani yardım çalışmaları sırasında şehit edildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılarda yardım gönüllülerinin hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'de mazlumların yardımına koşan gönüllülerimiz Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ile Jihad Kullab, babası ve ağabeyiyle şehit edilmiştir. Onların insanlık için sergilediği fedakarlık ve cesaret asla unutulmayacaktır. Deniz Feneri ailesi olarak, bu büyük kayıp karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Rabbimizden şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve tüm ümmete sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Gazze'nin aç ve susuz bırakılmış çocuklarına yemek ulaştıran bu yiğitlerin şehadetinin insanlık için büyük bir kayıp olsa da geride bıraktıkları izin nesiller boyu sürecek bir miras olacağına, bir yardım görevlisinin öldürülmesinin sadece "cana kıymak" değil, insanlığın vicdanını öldürmek olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail, bugün sadece Gazze'yi değil dünyanın kalbini, insanlığın vicdanını ve adalet duygusunu da bombalamakta. Deniz Feneri'nin kahraman gönüllüleri bu dünyadan geçtiler ama geriye büyük bir dava, büyük bir miras ve sonsuza dek yaşayacak bir hatıra bıraktılar. Onların adları, Filistin'in özgürlük mücadelesinde, mazlumların dualarında ve insanlığın kalbinde daima yaşayacak."