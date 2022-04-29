HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Denetime çıkan ekipleri şaşırtan manzara: Yüzlerce sazan balığının yumurta bırakma anları böyle görüntülendi

TOKAT Tokat'ın Almus ilçesinde denetime çıkan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yüzlerce sazan balığının sular altında kalan ekili alanlara yumurta bırakmasını görüntüledi.

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde geçtiğimiz yıl su seviyesinin düşük olması nedeni ile bazı vatandaşlar boş kalan alanlara buğday tohumu ekti. Buğday tohumları yeşerirken, barajda su seviyesi yükselmeye başladı. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte ekinler bir kısmı sular altında kaldı. Sular altında kalan ekinler ise sazan balıklarının yuvası oldu Denetime çıkan İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü su ürünleri biriminde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Fatih Hikmet Argün ile Şevkiye Akgümüş yüzlerce sazan balığının sular altında kalan ekili alanlara yumurta bırakmasını görüntüledi.

Sürü halinde geldiler, yumurtalarını bıraktılar

Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Selim Kepenek, denetime çıkan ekiplerin belgeselleri aratmayan görüntülere şahit olduğunu kaydetti. Avlanma yasağı olduğu dönemde sazanların yumurtalarını bıraktığı anın belgesellik görüntüleri aratmadığını belirten Kepenek, "Yaklaşık olarak son 10 yıldır bu görüntüyü ilk defa yakaladık. Daha önceki görüntülerde ırmak yatağında bireysel yumurtlamalar şeklindeydi ama bu sene sürü haline geldiler. Bir günde neredeyse yumurtlamayı bitirip geri döndüler diyebiliriz. Vatandaşlarımız yumurtlama döneminde 30 Haziran'a kadar duyarlılık gösterip sazanlarımızı avlamazlarsa gelecek nesiller için yeni yavrulara bu sene merhaba diyeceğiz" dedi.

Ekili alanlar yuvaları oldu

Müdür Kepenek, barajda geçtiğimiz yıl su seviyesinin düşmesi ile boşalan arazileri vatandaşların tarımsal üretim için ektiğine dikkat çekerek "Bu ekinlerin içerisinde balıklar için çok güzel yavrulama, yumurtlama alanları oluşmuş oldu. Su yükselmesiyle birlikte de ısınan tarla suyu ısıttı ve balıkları yumurta için buraya çekmiş oldu. Bu ekilen tarlalar balıkları için cazibe merkezi oldu" diye konuştu.