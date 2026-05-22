Demre'de Hadis Okuma Yarışması düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesinde Şehit Adem Akın Ortaokulu tarafından öğrencilerin manevi, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Hadis Okuma Yarışması" düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen yarışmaya, Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin Hz. Muhammed'in hadislerini doğru okuma, anlama ve günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma yoğun ilgi gördü.

Programda öğrenciler, hadisleri anlamlarına uygun şekilde okuyarak jüri karşısında performans sergiledi.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Orhantekin, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmelerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.