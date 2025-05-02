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Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Serada Çalışan İşçileri Ziyaret Etti

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Serada Çalışan İşçileri Ziyaret Etti
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Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, serada çalışan işçilerin emeğine dikkat çekmek amacıyla serada domates topladı. Duran, emeğin önemine vurgu yaptı ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Antalya'da Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, serada çalışan işçilerin verdiği emeğe dikkati çekmek için üretim alanında çalıştı.

İlçedeki bir seraya giden Duran, sıcaklığın erken saatlerde dahi yüksek olduğu alanda işçilerin mesaisine eşlik ederek domates topladı, kasalara yerleştirdi.

Duran, burada yaptığı açıklamada, kendisinin de hayatının bir bölümünün seracılıkla geçtiğini söyledi.

Günün erken saatlerinde sera içerisinde ciddi bir sıcaklık olduğunu vurgulayan Duran, "Bu sıcakta domates işçiliğini ve çiftçiliğin zorluğunu bilenlerden biriyim. Seracılık her şeyden önce emek. İlçemin yüzde 95'i emeğiyle para kazanan insanlardan oluşuyor. Allah onların helal kazançlarına zayiat vermesin. Kazandıklarının karşılığını almak çok önemli." diye konuştu.

Duran, 1 Mayıs dolayısıyla serada çalışan, sahada görev yapan belediye çalışanların ve tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü anımsatan Duran, seralarda alın teriyle üretim yapan işçilerin bu temele büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
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