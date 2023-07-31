Demokratik Sağlık Sen'in bugün yapılan 4. Olağan Genel Kuruluna tek aday olarak katılan mevcut genel başkan Togan Demircan, oyların tümünü alarak yeniden genel başkan seçildi.

Demokratik Sağlık Sen'de Demircan güven tazeledi

İZMİR - Demokratik Sağlık Sen'in bugün yapılan 4. Olağan Genel Kuruluna tek aday olarak katılan mevcut genel başkan Togan Demircan, oyların tümünü alarak yeniden genel başkan seçildi.

Demokratik Sağlık Sen'in 4. Olağan Genel Kurulu İzmir'de bir kültür merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda üyelerin oy birliğiyle divan kurulu oluşturuldu.

Genel Kurulun açılış konuşmasında üyelere hitap eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, 2011 yılında sendikalarını kurduklarını ifade ederek, "Siyaset için değil sendikacılık için varız ilkesiyle bugünlere geldik. Biz Demokratik Sağlık Sen olarak 'Bürokratik işleri bürokratlar, siyaseti siyasi parti temsilcileri yapacak' dedik. Biz her ikisine de yardımcı olmakla mükellefiz. Sağlık Bakanı sizin tüm sorunlarınızı bilemeyebilir. Biz bu sorunları Sağlık Bakanına eğilip bükülmeden doğru bir şekilde anlatmak için varız" şeklinde konuştu.

Demircan'ın konuşmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurulda tek aday olarak katılan Togan Demircan'ın listesinde Suat Günalp, Abdülkadir Bağcı, Nebiha Kurt, Serkan Erdem, Yeliz Dinç ve Mehmet Barış Atila yer aldı. Yapılan seçimde Demircan, oyların tümünü alarak yeniden genel başkan olarak seçildi.