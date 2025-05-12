Demokratik Kongo'da Silahlı Grubun Saldırıları Sonrası Normalleşme Çabaları

SAKE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 27 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasında yaşayan pek çok kişi M23 olarak bilinen silahlı grubun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerel halkın evlerine dönmeye başlamasıyla günlük hayat normalleşiyor. Ancak kasabada altyapının hasara uğraması ve temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan eksiklikler sorun yaratmaya devam ediyor.