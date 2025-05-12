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Demokratik Kongo'da Silahlı Grubun Saldırıları Sonrası Normalleşme Çabaları

Demokratik Kongo'da Silahlı Grubun Saldırıları Sonrası Normalleşme Çabaları
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Kuzey Kivu eyaletindeki Sake kasabasında M23 silahlı grubunun saldırıları sonucunda birçok kişinin evini terk ettiği bildiriliyor. Yerel halkın geri dönmesiyle hayat normale dönmeye başlasa da altyapı hasarları ve temel ihtiyaç eksiklikleri sürüyor.

SAKE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 27 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasında yaşayan pek çok kişi M23 olarak bilinen silahlı grubun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerel halkın evlerine dönmeye başlamasıyla günlük hayat normalleşiyor. Ancak kasabada altyapının hasara uğraması ve temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan eksiklikler sorun yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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