Haberler

Pensilvanya Valisi, Harris'in seçim ekibinin kendisine "İsrail ajanı olup olmadığını" sorduğunu savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Kamala Harris'in başkan yardımcılığı sürecinde kendisine yöneltilen 'İsrail ajanı olup olmadığı'na dair soruları eleştirerek, bu yaklaşımın incitici olduğunu belirtti. Shapiro, ayrıca bu sürecin ardından Harris'dan çekilme kararı aldığını açıkladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro, 2024 seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını belirlemek için yürütülen değerlendirme sürecinde kendisine "İsrail ajanı olup olmadığına" dair sorular yöneltildiğini belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Shapiro, 27 Ocak'ta çıkacak yeni anı kitabında konuya ilişkin detaylara yer verdi.

Kitapta Yahudi kimliğine dikkati çeken Shapiro, başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirildiği süreçte Harris'in ekibinin kendisinin İsrail konusundaki görüşlerine "olağan dışı" şekilde yoğunlaştığını yazdı.

Shapiro, eski Beyaz Saray Avukatı Dana Remus'un kendisine "İsrail hükümeti adına çalışıp çalışmadığı" ve "hiç İsrail'in gizli bir ajanıyla iletişime geçip geçmediği" gibi sorular sorduğunu öne sürdü.

Soruları "incitici" şeklinde nitelendiren Shapiro, kitabında, "Bu sorular sadece adaylar arasında tek Yahudi olan bana mı soruluyordu, yoksa federal görevde bulunmamış herkes aynı şekilde İsrail konusunda sorguya çekiliyor muydu merak ettim." ifadesini kullandı.

Shapiro, söz konusu yaklaşımın Harris'in çevresindeki bazı isimlerin bakış açısını ortaya koyduğunu savunarak, sürecin sonunda Harris ile yaptığı konuşmanın ardından adaylıktan çekilme kararı aldığını belirtti.

2024 seçimlerinde yarışan Harris, Demokratların başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu