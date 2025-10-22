Haberler

Demokrat Senatörlerden Trump'a İsrail Mektubu

ABD Senatosundaki 46 Demokrat senatör, Başkan Trump'a gönderdiği mektupta, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine engel olması için çağrıda bulundu. Mektupta, Trump'tan iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumak amacıyla duruşunu güçlendirmesi istendi.

ABD Senatosundaki 46 Demokrat senatör, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yollayarak, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine engel olması" konusunda çağrı yaptı.

Amerikan Axios haber platformunun ilk olarak paylaştığı haberde, Demokrat senatörlerin Trump'a gönderdiği İsrail mektubu paylaşıldı.

Adam Schiff ile Chuck Schumer'in öncülüğünü yaptığı ve toplam 46 senatörün imza attığı mektup, ABD Kongresindeki İsrail aleyhindeki çıkışların son örneği olarak dikkati çekti.

Mektupta, Demokrat senatörler, Trump'tan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etmesine karşı duruşunu "güçlendirmesini" istedi. Senatörler, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tutumu yeniden vurgulamanın "çok zamanlı ve iyi olacağını" Trump'a iletti.

Mektuba imza atmayan tek Demokrat Senatör ise John Fetterman oldu.

Mektupta, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki toprakları ilhak etme çabalarına karşı çıkan yorumlarınıza destek vermek ve yönetiminizin iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ve Abraham Anlaşmaları'nın başarısını korumak için adımlar atmasını teşvik etmek amacıyla bu mektubu yazıyoruz." ifadesine yer verildi.

Senatörlerin mektubunda, "Gazze planınız, Batı Şeria'yı kapsamadığından yönetiminizin açıklamalarını pekiştirmesi ve ilhak karşıtlığını vurgulaması gereklidir. Şu anda ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına müzakere yoluyla çözüm bulunmasını tehlikeye atan adımları reddetmesi önemli." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
