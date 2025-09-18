Demokrat Kongre Üyeleri, FCC Başkanı Carr'ın İstifasını İstedi

ABD'de bazı Demokrat Kongre üyeleri, komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programının süresiz askıya alınmasının ardından, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in bazı Demokrat Kongre üyeleri adına ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan ortak açıklamada, komedyen Jimmy Kimmel'ın sunduğu "Jimmy Kimmel Live" programının, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle askıya alınmasına tepki gösterildi.

Ortak açıklamada, "sözde Federal İletişim Komisyonu Başkanı" olarak nitelendirilen Carr'ın, ABC şirketini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine boyun eğmeye zorlayarak görevini lekelediği kaydedildi.

Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin ABD Anayasası Birinci Değişikliği'nde yer alan ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin maddeye karşı "açtığı savaşın" Amerikan değerleriyle açıkça çeliştiği belirtilen açıklamada, Carr'ın acilen istifa etmesi için çağrı yapıldı.

Ortak açıklamayı imzalayanlar arasında, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Katherine Clark, Pete Aguilar, Ted Lieu, Joe Neguse ve Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene bulunuyor.

ABD'li Komedyen Kimmel'ın programının askıya alınması

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" adlı TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında "Amerika için harika haber" değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel'ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtmişti.