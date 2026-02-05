Haberler

Demirci Mehmet Efe, vefatının 65. yılında Nazilli'de anıldı

Güncelleme:
Milli Mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe, Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen anma töreniyle vefatının 65. yıl dönümünde anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, Aydın'ın Nazilli ilçesinde mezarı başında anıldı.

Demirci Mehmet Efe için vefatının 65. yıl dönümü dolayısıyla Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hakan Türe tarafından burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, efelerin Milli Mücadele'de önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, Demirci Mehmet Efe'yi anmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Törene Nazilli Kaymakam Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Demirci Mehmet Efe'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
