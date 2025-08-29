Demirci Kurtuluş Festivali'nde Cengiz Kurtoğlu Konser Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen festivalde, sanatçı Cengiz Kurtoğlu sevilen şarkılarını seslendirdi. Program Demirci Belediyesi Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Demirci Kurtuluş Festivali kapsamında, sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamındaki konser, Demirci Belediyesi Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, sanatçı Kurtoğlu'na Demirci el dokuma halısı ve çiçek verdi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Doğuma giren kadından, 'Sabah ne yaptınız?' sorusuna bomba yanıt

Doğuma giren kadından, "Sabah ne yaptınız?" sorusuna bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi

Ünlü isim dünyaevine girdi! Damadın gözyaşları geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.