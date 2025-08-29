Demirci Kurtuluş Festivali'nde Cengiz Kurtoğlu Konser Verdi
Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen festivalde, sanatçı Cengiz Kurtoğlu sevilen şarkılarını seslendirdi. Program Demirci Belediyesi Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.
Konserde Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, sanatçı Kurtoğlu'na Demirci el dokuma halısı ve çiçek verdi.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel