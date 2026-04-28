Demirci Belediye Başkanı Kara, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, göreve geldiği 31 Mart 2024'ten bu yana ilçede hayata geçirilen projeler ile planlanan yatırımlara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kara, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar geniş bir yelpazede 63 farklı hizmet ve yatırım yaptıklarını söyledi.

Ulaşım alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kara, son 24 ayda 610 kilometre arazi yolu çalışması gerçekleştirdiklerini, ilçe merkezinde ise 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıklarını ifade etti.

Kara, belediye araç filosuna 13 yeni iş makinesi ve hizmet aracı kazandırdıklarını belirterek, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren 10 kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve halı saha yapacaklarını söyledi.

Eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Kara, TÜBİTAK ve T3 Vakfı desteğiyle kurulan Bilim Demirci'den 8 ayda 5 bin 750 öğrencinin yararlandığını, KYK yurdu temelinin kısa sürede atılacağını kaydetti.

Kara, Demirci Devlet Hastanesi'ne 7 bin 500 metrekare alana sahip 5 katlı ek bina yapılacağını da dile getirdi.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
