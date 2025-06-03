DEM Partisi Anma Töreninde Adalet Vurgusu

DEM Partisi Anma Töreninde Adalet Vurgusu
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 yıl önce öldürülen Savaş Buldan ve diğer isimler için düzenlenen anma programında adalet çağrısında bulundu. Bakırhan, katliamların unutulmayacağını ifade ederken, eşi Savaş Buldan'ı kaybeden Pervin Buldan da adaletin sağlanmadığını dile getirerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 yıl önce öldürülen Savaş Buldan'ın mezarı başında düzenlenen anma programına katıldı.

Avcılar Mezarlığı'nda düzenlenen anmada, 1994 yılında öldürülen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için dua edildi.

Burada konuşan Bakırhan, mücadelelerinin 31 yıldır devam ettiğini belirterek, "Bu karanlık sayfa aydınlatılmadan, bu katliamlarla yüzleşilmeden, bu canlarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın, akrabalarımızın katilleri adalet önünde yargılanmadan unutmayacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise aradan uzun bir süre geçmesine rağmen eşi Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın faillerinin hala cezalandırılmadığı bir süreci yaşadıklarını savundu.

Savaş Buldan öldürüldüğü gün kızı Zelal'i dünyaya getirdiğini anlatan Buldan, yaşamını yitirenlerin bıraktığı mücadele mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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