DEM Partili Hatimoğulları, 30 yıl sonra tahliye edilen dört kişiyi ziyaret etti

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(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 30 yıllık tutukluluklarının ardından tahliye edilen dört kişiyi ziyaret ederek, "İnfazlarını tamamladıkları halde tahliyeleri keyfi biçimde ertelenen tüm siyasi tutsaklar özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"30 yıllık tutsaklığın ardından özgürlüklerine kavuşan İmdat Bingöl, Fadıl Aydemir, Nevzat Kılıç ve Gürgün Oktar'ı ziyaret ettik. Geçmişten bugüne mücadeleyi, memleketi ve geleceği konuştuk. İnfazlarını tamamladıkları halde tahliyeleri keyfi biçimde ertelenen tüm siyasi tutsaklar özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA