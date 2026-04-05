Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Paskalya Mesajı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Hıristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Paskalya Bayramı dolayısıyla X hesabından yayımladığı mesajda, "Paylaşılan her yumurta, kurulan her sofra, kadim coğrafyamızın birer rengi, halkların kardeşliğinin birer mührüdür… Bu kutsal günün, hiçbir inancın gölgede kalmadığı ve özgürlüğün her dilde yankılandığı bir dünyaya vesile olmasını diliyorum. Tüm Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm Hristiyan Aleminin Paskalya Bayramı'nı Kutluyorum. Paskalya-Zadig Yortusu, dirilişin, umudun ve yeniden doğuşun simgesidir. Bu topraklarda yüzyıllardır yan yana var olan inançların eşit ve özgür yaşayabilmesi, gerçek bir barışın ve ortak geleceğin temelidir. Paskalya Bayramı, farklılıklarımızın bir arada hayat bulacağı ortak bir yaşama vesile olsun."

