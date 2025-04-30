DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Zeytinburnu'nda

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Zeytinburnu İlçe Örgütünü ziyaret etti.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Heyetimizle birlikte DEM Parti Zeytinburnu İlçe Örgütümüzü ziyaret ettik. Partili arkadaşlarımızla sohbet ettik. İstanbul'da ve dört bir yanda ekmek, barış ve demokratik toplum mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.