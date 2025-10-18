Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Avrupa Sosyalistler Partisi Kongresinde Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi'nin Amsterdam'daki kongresinde Kürtlerin özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, Avrupa'daki dost partilerden destek talep etti. Bakırhan, Kürtlerin Ortadoğu'nun en seküler halkı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) Amsterdam'da gerçekleştirilen kongresinde konuştu. Bakırhan, "Kürtler Ortadoğu'nun en seküler halkıdır. Kürtlerin özgürlük mücadelesine öncülük yapanlar kadınlardır, gençlerdir. Dolayısıyla başta PES olmak üzere Avrupa'daki dostlarımızın, yoldaşların, bu ilkelere kıymet biçen siyasi partilerin; Ukrayna ve Filistin'de olduğu gibi, Suriye'de Kürtlerin demokrasi ve özgürlük arayışına da Türkiye'deki çözüm arayışlarına da katkı ve destek sunmalarını istiyoruz. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve umudumuz büyük" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Brüksel/Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru ve Strazburg Temsilcisi Fayik Yagizay'dan oluşan heyet, Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) Amsterdam'da gerçekleştirilen kongresine katıldı.

Kongrenin ardından PES Liderler Zirvesinde bir araya gelen liderler kısa konuşmalar yaptı. Bakırhan da burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burada olmaktan çok memnunum. İki gündür çok önemli tartışmalar yaptık. 50 milyon Kürt, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesi veriyor. IŞİD'i yenen Rojava'daki Kürtler eşit haklara sahip olmak istiyor. Biraz önce konuşan tüm konuşmacılar adaletten, ortak bir yapıdan bahsetti. Ancak Kürtlerin demokrasi ve özgürlük meselesindeki arayışlarının da bu mecralarda ve platformlarda konuşulması gerekiyor.

Kürtler Ortadoğu'nun en seküler halkıdır. Kürtlerin özgürlük mücadelesine öncülük yapanlar kadınlardır, gençlerdir. Dolayısıyla başta PES olmak üzere Avrupa'daki dostlarımızın, yoldaşların, bu ilkelere kıymet biçen siyasi partilerin; Ukrayna ve Filistin'de olduğu gibi, Suriye'de Kürtlerin demokrasi ve özgürlük arayışına da Türkiye'deki çözüm arayışlarına da katkı ve destek sunmalarını istiyoruz. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve umudumuz büyük. Mücadele eden bir gelenekten geldiğimiz için bir gün mutlaka dayanışarak kapitalizm ve modernizm karşısında kadınların ve doğanın özgürleşeceğine inanıyoruz. Bu inançla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Avukat da bunu yaparsa! Polis memurunu ezip kaçtı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Avukat da bunu yaparsa! Polis memurunu ezip kaçtı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.