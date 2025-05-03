DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, barış inancına sahip çıkacaklarını belirtti.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Sırrı Süreyya Önder'in barış inancına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağolsun, devri daim olsun, ruhu şad olsun" dedi.
Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Türkdoğan'ın mesajı şöyle:
"Sırrı Süreyya Önder'in barış inancına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağolsun, devri daim olsun, ruhu şad olsun."