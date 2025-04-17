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DEM Parti'den Selçuk Kozağaçlı'ya Tepki

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DEM Parti, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasına sert bir dille tepki gösterdi. Parti, yargının siyasetin aracı haline geldiğini vurgulayarak, Kozağaçlı'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Keyfilik ve hukuk eliyle hukuksuzluk, yargıyı siyasetin aracı haline getirmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyoruz. Av. Selçuk Kozağaçlı derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın, sekiz yıldır tutulduğu cezaevinden tahliye edilmesinden sonra henüz 24 saat bile geçmeden yeniden gözaltına alınıp tutuklanması bir akıl tutulmasıdır. Keyfilik ve hukuk eliyle hukuksuzluk, yargıyı siyasetin aracı haline getirmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyoruz. Av. Selçuk Kozağaçlı derhal serbest bırakılmalıdır."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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