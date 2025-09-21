Defne'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı
Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda kamyonette hasar meydana geldi.
Orhanlı Mahallesi'nde park halindeki 31 AYY 417 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel