Haberler

Defne'de Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda kamyonette hasar meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi'nde park halindeki 31 AYY 417 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.