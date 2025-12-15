Suriye'de güvenlik güçlerine saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Suriye'nin İdlib ilinde düzenlenen terör saldırısında güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ'a bağlı propaganda kanallarından yapılan açıklamada, saldırının örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği ifade edildi.
Maarratünnuman ilçesinde 14 Aralık Pazar günü düzenlenen saldırıda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden 4 kişi yaşamını yitirmişti.
