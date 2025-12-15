Haberler

Suriye'de güvenlik güçlerine saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin İdlib ilinde düzenlenen terör saldırısında güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Suriye'nin İdlib ilinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı propaganda kanallarından yapılan açıklamada, saldırının örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Maarratünnuman ilçesinde 14 Aralık Pazar günü düzenlenen saldırıda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri şoke etti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
title