DDK Başkanı Arıncı: Süreci şeffaf sürdürmeye devam edeceğiz

DEVLET Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ile ilgili süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesini isteyerek, "Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DDK Başkanı Arıncı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.