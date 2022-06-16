DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek. Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek. AA / İsmet Karakaş - Güncel Halkların Demokratik Partisi Tunceli 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DBP'li Aydeniz ile HDP'li Öncü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.