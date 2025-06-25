Dazu Kaya Oymaları Dijital Dönüşüme Kavuşuyor

Dazu Kaya Oymaları Dijital Dönüşüme Kavuşuyor
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Çin'in Chongqing Belediyesi'nde yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Dazu Kaya Oymaları, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri teknolojileri sayesinde dijital dönüşüm sürecine giriyor. Ziyaretçilere yönelik yenilikçi 8K dom sinema gösterimleri ve sanal gerçeklik deneyimleri sunuluyor.

CHONGQİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Chongqing Belediyesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Dazu Kaya Oymaları, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir canlılık kazanıyor.

Yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri teknolojileri, bu eşsiz tarihi yapının korunması ve tanıtımı için etkin şekilde kullanılıyor. Bu dijital teknolojiler sayesinde, ziyaretçilere yönelik 8K dome sinema gösterimleri ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri gibi yenilikçi uygulamalar da hayata geçiriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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