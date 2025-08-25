Dayısını Öldüren Zanlı Polise Teslim Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da dayısını av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden E.Y., cesedi metruk bir eve gömülmüş şekilde bulunarak gözaltına alındı.

Çankırı'da 5 gün önce dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü itiraf ederek Ankara'da polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çankırı'ya getirilen E.Y'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.