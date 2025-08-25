Dayısını Öldüren Zanlı Polise Teslim Oldu
Çankırı'da dayısını av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden E.Y., cesedi metruk bir eve gömülmüş şekilde bulunarak gözaltına alındı.
Çankırı'da 5 gün önce dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü itiraf ederek Ankara'da polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.
Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti.
Gözaltına alınan zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çankırı'ya getirilen E.Y'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel