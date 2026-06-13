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Ahmet Davutoğlu'ndan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın Babası İçin Taziye Mesajı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi, kıymetli dostum Sayın Mehmet Seman Ağa'nın muhterem babası Seman Kenan Ağa'nın vefat haberini derin bir teessümle öğrenmiş bulunuyorum."

Türkmen davasına vakarı, samimiyeti ve fedakarlığıyla hizmet eden; Kerkük'ün kadim ruhunu ve Türkmenlerin onurlu mücadelesini temsil eden değerli kardeşim Mehmet Seman Ağa'nın bu acısını yürekten paylaşıyorum. Müşterek bir hafızaya dayanan dostluğumuzun ve ortak mücadele hatıralarımızın şahidi olarak, kendisine ve ailesine sabır niyaz ediyorum.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Sayın Mehmet Seman Ağa olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve gönül coğrafyamızın ayrılmaz parçası olan aziz Türkmen kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun. Türkmeneli'nin her zaman yanında olan dostluğumuz ve kardeşliğimiz, acıda da sevinçte de daim olacaktır."

Kaynak: ANKA
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