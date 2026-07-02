Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu,  Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Gündeşli ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya gelerek ataması yapılmamış uzmanların kamuya atanması ve gazilik unvanı gibi konuları ele aldı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,  Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya geldi. Görüşmede, ataması yapılmamış veya çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan uzmanların kamu kurumlarına atanmasına ilişkin konular ele alındı.

Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Gündeşli ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, ataması yapılmamış veya çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan uzmanların kamu kurumlarına atanmasına ilişkin hukuki süreçler ile gazilik unvanı verilmeyen kahramanlarımızın ve vazife malullerinin yasal hakları ele alındı. Partimizin bu konudaki çözüm önerileri paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya

Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

Hacıosmanoğlu'na baş kaldırdılar! İlerleyen günlerde ortalık karışacak
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak