Datça Sahilinde Ölü Caretta Caretta Bulundu
Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde, yürüyüş yapanların bulduğu yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki ölü caretta caretta deniz kaplumbağası, yetkililere bildirildi ve belediye ekibi tarafından sahilden alındı.
Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Karaköy Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, ???????deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel