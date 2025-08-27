Datça'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Yürüyüş Yapan Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde bir vatandaş, sahilde yürüyüş yaparken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı ve sol bacağından yaralandı. Yaralı adam, olay sonrası belediyeden şikayette bulundu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sahilde yürüyüş yaparken sahipsiz bir köpeğin saldırdığı Ümit Ramazan Konanç (48), sol bacağından yaralandı. Bacağına 5 dikiş atılıp taburcu edilen Konanç, belediyeden şikayette bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Ümit Ramazan Konanç, sahilde yürüyüş yaparken sahipsiz köpekler havlamaya başladı. Konanç, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra köpeklerden biri Konanç'a saldırdı. Köpeğin sol bacağını ısırdığı Konanç, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Datça Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Konanç'ın bacağına 5 dikiş atılıp taburcu edildi. Rapor alan Konanç, polis merkezine giderek gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Datça Belediyesi hakkında şikayette bulundu.

Kendisinin de köpeğinin olduğunu belirten Konanç, yetkililerden konuya ilişkin önlem almasını isteyerek, "Bazen köpeğimle bazen de tek başıma sabahları yürüyüş yapıyorum. Bu durum köpeğimle yürürken de başıma gelmişti. Dün köpeğime saldırıp, ısıran sokak köpekleri bugün de bana saldırdı. Yürüyüş yapan diğer vatandaşlar artık ellerinde sopalarla dolaşıyor. Konu ile ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Haber: Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.