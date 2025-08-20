Datça'da Göçmen Kaçakçılığı Yapılan İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. ve A.V. tutuklandı. Sahil Güvenlik, durdurdukları teknede 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarındaki teknede yakalanan şüpheliler E.Ö. ile A.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığında kullanılan yelkenli teknenin seyir izin belgesi sahibi Almanya uyruklu H.T. hakkında işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında 18 Ağustos'ta durdurulan yelkenli teknede, 10'u çocuk 38 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler E.Ö. ile A.V. gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
