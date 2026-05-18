Datça'da 1. Doğa Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. Doğa Şenliği yapıldı.

Datça Belediyesi işbirliği ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla düzenlenen ve üç gün süren şenlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 150 doğa ve spor tutkunu, bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan yürüyüş parkurlarını tamamladı.

Katılımcılar, Hızırşah Piknik Alanında konaklarken, şenlik boyunca canlı müzik dinletileri, DJ performansları ve geleneksel keşkek ikramıyla ağırlandı.

Yazıköy-Knidos parkurunda gerçekleştirilen yürüyüşte, arkeolog Okan Özalp, katılımcılara Knidos Antik Kenti'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

Datça'nın doğası, tarihi ve kültürel değerlerini bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülerle sona erdi.