Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 04.00 sıralarında Datça açıklarında kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, iki farklı can salı içindeki 39 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel Güncel Haberler

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