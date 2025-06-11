Darıca'da Tek Katlı Evde Yangın
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Piri Reis Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmalarla söndürüldü. Yangın, evin çevresindeki otluk alana da sıçradı ve evde hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin çevresindeki otluk alanın da tutuşmasına neden olan yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel