Darıca'da Silahlı Çatışmalar: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Darıca'da Silahlı Çatışmalar: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir hafta içinde meydana gelen iki ayrı silahlı çatışma sonrası 7 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklanırken, operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir hafta arayla yaşanan iki ayrı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta Efendioğlu Sokak'ta, 30 Mayıs'ta ise Petek Sokak'ta meydana gelen "kurşunlama", "silahla yaralama" ve "mala zarar verme" olaylarına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda 5 tabanca ile bunlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 2 Haziran'da M.E.E. (19), E.K. (17) ve E.C. (19) gözaltına alındı. Aynı gün Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen Y.Ö. (19), M.Y. (23), N.C.E. (22) ve H.H.S. (21) ise 3 Haziran'da yakalandı. 4 Haziran'da adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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