Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta "mala zarar verme" (iş yeri kurşunlama) olayına ilişkin çalışma yürütüldü.
Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler O.A, A.K. ve F.B'yi Gebze ve Körfez ilçelerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş