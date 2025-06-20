Darıca'da 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tadilat sırasında çıkan yangın, 4 katlı binanın çatısında hasara neden oldu. Yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmangazi Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel